Общество

Прокуратура провела проверку в волгоградском госпитале ветеранов

Общество 12.05.2022 12:53
12.05.2022 12:53


В Волгограде по факту публикации на сайте ИА «Высота 102» прокуратурой была организована проверка. Как сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры региона сегодня, 12 мая, сообщения о холоде в палатах не нашли своего подтверждения. 

– Прокуратурой Дзержинского района Волгограда по поручению прокуратуры региона с выходом на место организована проверка доводов публикации «Пациенты госпиталя ветеранов в Волгограде пожаловались на холод в палатах и тонкие одеяла», размещенной на сайте информационного агентства «Высота 102», – сообщила  Оксана Черединина. – В ходе надзорной проверки нарушений температурного режима в палатах и иных помещениях с пребыванием пациентов в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» не установлено. 

Прокуроры пришли к выводу, что при минимальном нормативе температуры воздуха в медицинском учреждении +20 градусов фактически в стационаре температура воздуха составляла 11 мая от +22 до +25 градусов. 

– Жалоб на нарушение температурного режима от находящихся на лечении в госпитале пациентов в ходе надзорной проверки не поступило, – уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области. 

Напомним, что накануне дочь одной из пациенток сообщила ИА «Высота 102» о том, что пожилые люди замерзают в палатах, а на просьбы предоставить им дополнительные одеяла персонал якобы ответил отказом. 

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