Пациенты госпиталя ветеранов в Волгограде пожаловались на холод в палатах и тонкие одеяла

В Волгограде пациенты областного госпиталя ветеранов войн жалуются своим близким на невыносимый холод в палатах. Особенно, сообщают читатели ИА «Высота 102», жалобы участились в связи с резким понижением температуры на улице. Сегодня, 11 мая, о ситуации в лечебном учреждении рассказала информагентству дочь пенсионерки, которая проходит лечение в стационаре.

– Моя мама, малолетний узник, в данный момент находится в волгоградском госпитале ветеранов. В связи с тем, что на улице холодно, очень холодно и в палатах. С ее слов, одеяла оставляют желать лучшего, – рассказала корреспондентам информагентства дочь одной из пациенток Ольга. – Там вообще, по большому счету, это и не одеяла, а их жалкое подобие. Мы маме привезли одеяло из дома, но ведь в госпитале есть люди, которые не имеют такой возможности.

Со слов волгоградки, пожилые пациентки просили персонал предоставить им одеяла теплее или дополнительные, однако получили отказ.

– Бабушки просили у персонала выдать им одеяла, ответ был: «Одеял нет». Сами медсестры одевают куртки, чтобы не мерзнуть на постах. Питание также отвратительное. И такое отношение к тем, кто испытывал лишения в трудные годы своей жизни, – сетует женщина.

На редакционный запрос информационного агентства в региональном комитете здравоохранения сообщили, что жалоб от пациентов не поступало.

– В медучреждении, как и в других стационарах, был продлен отопительный сезон до наступления устойчивой погоды, – напомнили в облздраве. – В настоящее время в температура в помещениях соответствует установленным нормам СанПиНа. В стационаре проводятся общие обходы, в ходе которых принимаются пожелания пациентов, в том числе желающим выданы дополнительные одеяла. Отметим, что для решения вопросов ежедневно, в том числе в выходные дни, можно обращаться на телефон дежурного администратора учреждения. Телефон размещен на стендах в медучреждении, а так же на официальном сайте. Добавим, что за прошедшие дни жалоб на телефон дежурного администратора не поступало.

Добавим, что номер горячей линии в госпитале ветеранов: 8-937-565-85-32. Номер начальника госпиталя: (8442)39-73-63.