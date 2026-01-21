Под Волгоградом 16 команд сразятся в фиджитал-играх





На Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» и оборонно-спортивном лагере «Авангард» 16 команд профессионально образовательных организаций сразятся в финале в военно-спортивных фиджитал-играх. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, команды соревнуются за победу в шести дисциплинах фиджитал-двоеборья.

Участникам предстоит выполнить задания одновременно в реальном и виртуальном пространствах, демонстрируя универсальные навыки: от тактического расчета до выносливости, от точности до скорости реакции. Каждая команда носит имя Героя Великой Отечественной войны.





Команды фиджитал-двоеборья «Тактика» пройдут один из самых популярных симуляторов командного боя Counter-Strike 2, а затем реальный тактический лазертаг-этап на открытой арене тактического городка. В фиджитал-двоеборье «Гонка дронов» участники сначала освоят трассу в профессиональном симуляторе Liftoff, а затем будут управлять реальным FPV-дроном на специально оборудованной трассе.

Победители определятся как в отдельных дисциплинах, так и в общекомандном зачете — итоги будут подведены 23 января.

Отметим, центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и оборонно-спортивный лагерь «Авангард» регулярно становятся площадками для проведения значимых мероприятий: окружной и федеральный этап Всероссийской игры «Зарница 2.0», Всероссийский слет поисковых отрядов и закрытие Всероссийской Вахты памяти, Всероссийские казачьи игры.

Фото: администрация Волгоградской области