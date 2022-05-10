



Волгоградское УФАС аннулировало результаты аукциона на поиск подрядчика по выполнению горизонтальной дорожной разметки дорог региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, контракт с победителем – ООО «Аспект-Дорзнак» - не будет заключен, а заказчик – государственное учреждение «Волгоградавтодор» обязан будет объявить новую закупку. Волгоградское УФАС аннулировало результаты аукциона на поиск подрядчика по выполнению горизонтальной дорожной разметки дорог региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, контракт с победителем – ООО «Аспект-Дорзнак» - не будет заключен, а заказчик – государственное учреждение «Волгоградавтодор» обязан будет объявить новую закупку.

«Волгоградавтодор» искал подрядчика на разметку дорог в нескольких муниципалитетах Волгоградской области – Быковском, Городищенском, Дубовском, Суровикинском, Еланском, Жирновском, Урюпинском, Калачевском, Камышинском, Фроловском, Котельниковском, Николаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Палласовском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах и в Михайловском городском округе. Начальная цена контракта составляла 83 миллиона рублей. По итогам торгов победителем было объявлено ООО «Аспект-Дорзнак» - фирма, которая имеет отношение к семье бывшего депутата Волгоградской гордумы Михаила Девятова. Компания предложила цену в 74,7 миллиона рублей.Однако в Волгоградское УФАС поступила жалоба от московской фирмы – «Транспортная компания Восток Запад Транзит», которая оспорила положения аукционной документации, подготовленной заказчиком. В частности, в техническом задании содержалась информация о нескольких типах материалов – холодного пластика, термопластика и эмали, которые должны были использоваться при работах. Но в документации не было данных о типе разметки для проведения каждого типа работ. Что, по мнению авторов жалобы, не позволяет определить полный их объем.В Волгоградском УФАС признали жалобу обоснованной. В результате заказчику выдано предписание об аннулировании закупки и корректировке аукционной документации в соответствии с антимонопольным законодательством.Справка. ООО «Аспект-Дорзнак» не в первый раз получает заказы на разметку дорог в Волгограде и области. Так, только с «Волгоградавтодором» компания заключила контрактов на более чем 200 миллионов рублей.