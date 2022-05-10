Волгоградское УФАС аннулировало результаты аукциона на поиск подрядчика по выполнению горизонтальной дорожной разметки дорог региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, контракт с победителем – ООО «Аспект-Дорзнак» - не будет заключен, а заказчик – государственное учреждение «Волгоградавтодор» обязан будет объявить новую закупку.
«Волгоградавтодор» искал подрядчика на разметку дорог в нескольких муниципалитетах Волгоградской области – Быковском, Городищенском, Дубовском, Суровикинском, Еланском, Жирновском, Урюпинском, Калачевском, Камышинском, Фроловском, Котельниковском, Николаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Палласовском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах и в Михайловском городском округе. Начальная цена контракта составляла 83 миллиона рублей. По итогам торгов победителем было объявлено ООО «Аспект-Дорзнак» - фирма, которая имеет отношение к семье бывшего депутата Волгоградской гордумы Михаила Девятова. Компания предложила цену в 74,7 миллиона рублей.
Однако в Волгоградское УФАС поступила жалоба от московской фирмы – «Транспортная компания Восток Запад Транзит», которая оспорила положения аукционной документации, подготовленной заказчиком. В частности, в техническом задании содержалась информация о нескольких типах материалов – холодного пластика, термопластика и эмали, которые должны были использоваться при работах. Но в документации не было данных о типе разметки для проведения каждого типа работ. Что, по мнению авторов жалобы, не позволяет определить полный их объем.
В Волгоградском УФАС признали жалобу обоснованной. В результате заказчику выдано предписание об аннулировании закупки и корректировке аукционной документации в соответствии с антимонопольным законодательством.
Справка. ООО «Аспект-Дорзнак» не в первый раз получает заказы на разметку дорог в Волгограде и области. Так, только с «Волгоградавтодором» компания заключила контрактов на более чем 200 миллионов рублей.