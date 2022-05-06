Происшествия

Автобус столкнулся с 2 машинами на Аллее Героев в Волгограде: образуется пробка

Происшествия 06.05.2022 19:31
06.05.2022 19:31


Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей произошло вечером 6 мая в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, из-за аварии  на проспекте Ленина собирается пробка. 

– Автобус и две легковушки столкнулись у Аллеи Героев, полиции на месте еще нет, а пробка уже собирается, – сообщили волгоградцы. – Тем, кто направляется по Первой Продольной в сторону Краснооктябрьского, лучше сейчас объезжать пробку по рокадной.

Согласно сервису Яндекс.Карты, протяженность транспортного затора от Аллеи Героев до улицы Калинина составляет уже больше двух километров. Затруднено движение на Астраханском мосту, а также на улице Краснознаменской. 

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