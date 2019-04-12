Общество

«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении

Общество 12.04.2019 13:15
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12.04.2019 13:15


Жильцам четырехэтажного дома №18 на улице Жолудева в Тракторозаводском районе повезло чуть меньше, чем их уже бывшим соседям из аварийных общежитий №14 и 20. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня от этих двух зданий остались одни развалины, людей пока расселили, а жильцы соседнего общежития все еще ждут нового жилья, взирая на заброшенные строения по соседству.


Разрушающиеся дома не огорожены, в них даже можно зайти, правда, не без риска для жизни и здоровья. Недавно в администрации региона отчитались, что жильцам аварийных домов №14 и №20 по улице Жолудева, испытавшим на себе все ужасы существования в опасных для проживания строениях, в текущем году дадут новые квартиры. Пока уже бывшие жильцы этих строений ожидают заветных квадратных метров в маневренном фонде.


"Двадцатый дом переселяли, наверное, лет 10, а вот 14-й расселили всего за два года. По нашим временам, это очень быстро", - рассказали ИА "Высота 102" жильцы дома №18 по улице Жолудева. - Наш дом, а это тоже общежитие, признали аварийным 27 декабря 2017 года. В течение года нас должны были расселить, но мы до сих пор здесь". Люди поясняют, что им предлагали варианты в маневренном фонде, но это такие же общежития, где условия не лучше, чем сейчас. "Какой нам смысл переезжать из одного общежития в другое, по сути, такое же? Здесь у меня хотя бы жилье 30 квадратов, а предлагают обшарпанную каморку  в 10 квадратов", -  поясняет одна из жительниц аварийного дома. Бывших жильцов дома №14 здесь называют "счастливчиками", так как им удалось оперативно съехать из рассыпающегося дома.



"Все дело в том, что они, наверное, из-за несчастного случая в 2014 году, когда в душевой током убило человека, попали в федеральную программу и их расселили. А мы в муниципальной, вот поэтому все так долго", - считают обитатели 18-го дома.
В администрации района им поясняют, что лучше вариантов для расселения просто нет - жилье маневренного фонда порой мало чем отличается от аварийного. 


В доме №18 по улице Жолудева давно запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Однако жильцы умудряются купаться и в таких "полевых" условиях. Люди сами смастерили из досок душевую, где принимают водные процедуры на свой страх и риск. В доме сгнили полы, дыры в них забивают досками, рушится потолок, на осыпающихся стенах давно царствует плесень. 

"Мы тоже люди, и у нас есть тоже мечта - жить в нормальных условиях. Пусть чиновники посмотрят на это и помогут нам, очень просим", - говорят жильцы аварийного дома.
Напомним, что в Волгоградской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах, признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Работа проводится в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В этом году новое жилье будет предоставлено жителям шести аварийных зданий. Отметим, что дом №18 по ул. Жолудева в данную программу не попадает, так как был признан аварийным позже - в декабре 2017-го. 

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