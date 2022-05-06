Расследования 06.05.2022 14:49
06.05.2022 14:49
До 6 лет лишения свободы за кражу, совершенную 10 лет назад в Волжском, грозит 29-летнему местному жителю. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что следователи с помощью экспертов-генетиков раскрыли эту кражу и завершили расследование. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд для рассмотрения.
Установлено, что 16 июня 2012 года тогда еще 19-летний фигурант уголовного дела совершил квартирную кражу в Волжском. Домушника привлекло то, что в квартире на первом этаже не горел свет. Он разбил камнем стекло, открыл створку окна и проник в помещение. Поиски денег не привели к успеху. Бытовую технику вор не стал брать, побоявшись, что его заметят прохожие. Добычей вора стал деревянный набор для курения, состоящий из трубки, пепельницы, табака и зажигалки, а также позолоченный брелок для ключей.
Квартиру он покинул через окно, на котором остались его следы, в том числе капли крови на разбитом стекле. Хозяева квартиры обратились в полицию на следующий день, после возвращения с дачи. Найти злоумышленника сразу не удалось. Его биологические следы, собранные на месте преступления, были направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области для проведения генетической экспертизы. В результате эксперты установили генотип следов крови, принадлежащий неизвестному мужчине.
Генотип был помещен в федеральную базу данных геномной информации. В конце 2021 года стало известно, что в исправительной колонии отбывает наказание за наркотики осужденный, у которого аналогичный генотип следов крови. Производство по уголовному делу было возобновлено.
Этапированный злоумышленник сознался в хищении чужого имущества, совершенном 10 лет назад. Перед судом он предстанет по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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