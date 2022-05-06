Банк «Открытие» снижает ставки по всем кредитам для предпринимателей

Экономика 06.05.2022 12:39 Реклама
06.05.2022 12:39 Реклама
С 5 мая снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам минимальная ставка составит 15%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту – 16%.
Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств – 5 лет, на инвестиционные цели – 15.
Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка – полностью онлайн.
Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.
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