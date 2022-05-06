Общество

Волгоградские школьники представят свой опыт по готовке школьных блюд в Общественной палате РФ

Общество 06.05.2022 10:50 Новости компаний
06.05.2022 10:50 Новости компаний


Сборная команда школьников - участников конкурса по составлению школьного меню “Решаем сами”, который прошел в Волгограде, отправится в Москву, чтобы представить свои наработки в главном совещательном органе страны. Сейчас ребята осваивают приготовление сложных блюд, чтобы удивить федеральных экспертов не только своими теоретическими познаниями в составлении технологических карт для школьного меню, но и практическими навыками. Конкурс был организован Ассоциацией “Профессионалы социального питания” при поддержке компании “Виво Маркет”. 
Какие именно блюда будут готовить волгоградские школьники перед строгой экспертной комиссией пока держится в тайне, но известно, что эти блюда подходят для школьного питания, а также состоят из простых и доступных ингредиентов. 
Как сказал участник сборной, ученик Гимназии №12 Владислав Моисеев, ребятам “еще предстоит серьезно попрактиковаться, чтобы отточить свои навыки и блеснуть мастерством”. 

В течение трех месяцев 35 учеников 8-10 классов из 7 районов Волгограда погружались в тему школьного питания - изучили работу самого современного в ЮФО комбината питания ООО “Виво Маркет”, провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, а это нормы СанПин и личной гигиены, виды меню, что такое технологические карты, как их составляют, и как по ним работают школьные повара. Ребята изучали оборудование, инвентарь и посуду, которые используются в работе пищеблоков, изучали продукты, разрешенные и запрещенные при организации питания детей. А также осваивали практические навыки - ребята приняли участие в мастер-классе, где профессионалы дали возможность ученикам на практике применить новые знания. Участники под чутким руководством опытных экспертов готовили одно из сложнейших блюд школьного меню «овощное рагу». 
Основным этапом состязаний, до которого дошли только 4 команды из Дзержинского, Кировского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, стала готовка полноценного школьного обеда по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока. 
Дети готовили первое горячее, гарнир и второе горячее мясное или рыбное блюдо. Это вызов даже для опытной бригады не то, что для начинающих поваров, но участникам конкурса «Решаем сами» удалось и это.
Жюри конкурса “Решаем сами” приняли решение наградить ребят из всех 4 команд, вышедших в финал состязаний.  Ведь они уже стали настоящими экспертами школьного питания. А блюда, разработанные детьми, будут включены в реальное меню за родительскую плату для школьников со следующего учебного года. 
В сборную от Волгограда, которая представит свои навыки и умения в Общественной палате РФ в конце мая, вошли 6 самых заинтересованных конкурсантов: Давид Шерозия (МОУ СШ №96), Владислав Моисеев и Дмитрий Деврисашвили (Гимназия №12), Иван Мащенко (МОУ СШ №3), Кристина Кузьмина (МОУ СШ №100), Мария Фомина (МОУ СШ 57).
-Мы хотим пожелать ребятам успешного развития в этом проекте, чтобы они достойно представили наш город и конечно же покорили  новые для себя высоты, - сказала ученица МОУ СШ №3 Ангелина Голышева. 

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