



Новая версия ВТБ Мои Инвестиции доступна из мобильных браузеров, работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Универсальная версия сохранила функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции и полностью повторяет его интерфейс.





Пользователи смартфонов и планшетов могут разместить ярлык приложения для быстрого доступа к нему на экране устройства.





К примеру, пользователям с браузером Safari необходимо вбить ссылку в адресной строке, перейти на страницу, внизу экрана нажать на значок «Поделиться», выбрать в меню «На экран «Домой», далее нажать «Добавить» – ярлык ВТБ Мои Инвестиции появится на экране вашего смартфона. Далее необходимо войти в приложение с использованием своих логина и пароля. Вам придет код безопасности, введите его для подтверждения входа. Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.





Инструкции по установке мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем по-прежнему доступны на сайте ВТБ.





Приложение ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным услугам и инструментам группы и неоднократно получало премии как лучший качественный и комплексный сервис для решения финансовых потребностей клиентов. Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек.







