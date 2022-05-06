Клиентам ВТБ Мои Инвестиции стала доступна универсальная версия приложения для всех смартфонов и планшетов
Экономика 06.05.2022 10:19 Новости компаний
06.05.2022 10:19 Новости компаний
Новая версия ВТБ Мои Инвестиции доступна из мобильных браузеров, работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Универсальная версия сохранила функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции и полностью повторяет его интерфейс.
Пользователи смартфонов и планшетов могут разместить ярлык приложения для быстрого доступа к нему на экране устройства.
К примеру, пользователям с браузером Safari необходимо вбить ссылку в адресной строке, перейти на страницу, внизу экрана нажать на значок «Поделиться», выбрать в меню «На экран «Домой», далее нажать «Добавить» – ярлык ВТБ Мои Инвестиции появится на экране вашего смартфона. Далее необходимо войти в приложение с использованием своих логина и пароля. Вам придет код безопасности, введите его для подтверждения входа. Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.
Инструкции по установке мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем по-прежнему доступны на сайте ВТБ.
Приложение ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным услугам и инструментам группы и неоднократно получало премии как лучший качественный и комплексный сервис для решения финансовых потребностей клиентов. Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек.
Реклама
ВТБ запускает услугу подписки через СБП06.05.2022 11:54
Экономика 06.05.2022 11:54
Банк «Открытие» запустил акцию «Дачный сезон»06.05.2022 11:21
Экономика 06.05.2022 11:21
ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на 1 трлн рублей06.05.2022 11:12
Экономика 06.05.2022 11:12
«Все стабильно»: волгоградские чиновники заметили снижение цен на рыбу и подгузники06.05.2022 08:35
Экономика 06.05.2022 08:35
«Открытие Авто»: в марте на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в феврале05.05.2022 13:11
Экономика 05.05.2022 13:11
ВТБ расширил географию восстановления российских лесов05.05.2022 12:21
Экономика 05.05.2022 12:21
ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие места05.05.2022 10:33
Экономика 05.05.2022 10:33
ВТБ первым в России запустил сбор чаевых через СБП05.05.2022 09:18
Экономика 05.05.2022 09:18
Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%05.05.2022 09:13
Экономика 05.05.2022 09:13
«Открытие Авто»: средний чек по автокредиту вырос в I квартале 2022 года на треть05.05.2022 09:08
Экономика 05.05.2022 09:08
ВОЛМА отмечает рекордный спрос на стройматериалы05.05.2022 08:30
Экономика 05.05.2022 08:30
Волгоградстат назвал место работы бюджетников с космическими зарплатами05.05.2022 06:07
Экономика 05.05.2022 06:07
На каждого волгоградца в 2021 году построили 32 сантиметра жилья04.05.2022 20:02
Экономика 04.05.2022 20:02
ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку04.05.2022 14:06
Экономика 04.05.2022 14:06
Банк «Открытие» присоединил РГС Банк04.05.2022 10:19
Экономика 04.05.2022 10:19
Реклама