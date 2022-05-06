В СК рассказали об обнаружении мертвым в Котово 18-летнего пастуха

В Котово Волгоградской области найдено тело пропавшего 29 апреля студента Дмитрия Чубенка. Как сообщает ИА «Высота 102», тело 18-летнего юноши накануне подняли со дна так называемого Третьего пруда, расположенного на окраине города.
— Доследственная проверка продолжается. Назначен комплекс экспертиз, — сообщили информагентству в Котовском МСО СУ СКР по Волгоградской области. — Устанавливается причина смерти. Предварительно, криминальная версия исключается.
Известно, что тело молодого человека пробыло в воде около недели. Труп достали со дна специалисты ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области». Заявление о пропаже подала мать Дмитрия. Погибший житель Котово работал пастухом.
Место, где было обнаружено тело довольно проходимое. Третий пруд окружает частная жилая застройка.
Фото: Подслушано Котово N 1 / vk.com
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