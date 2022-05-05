Труп пропавшего 18-летнего жителя Котово нашли в пруду

В Волгоградской области завершены поиски пропавшего 29 апреля жителя города Котово. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 5 мая, труп 18-летнего Дмитрия Чубенка был обнаружен в водоеме.

– На данный момент известно лишь то, тело молодого человек было найдено в так называемо Третьем пруду в Котово, – сообщил источник информагентства в следственных органах. – Причина смерти будет установлены по итогам экспертизы. Однако при первичном осмотре следов насильственной смерти на теле парня не обнаружено.

Напомним, что житель Котово ушел из дома 29 апреля и с тех пор его никто не видел. О том, куда мог отправиться молодой человек, не сообщалось.