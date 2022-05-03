Около кладбища под Волгоградом образовалась огромная пробка

Общество 03.05.2022 13:08
03.05.2022 13:08
В Волжском образовалась огромная пробка в районе кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане, еле-еле продвигаются автомобили до обоих въездов на кладбище – со стороны новой и старой частей города. Затруднено движение и от въезда в Волжский – от площади Строителей до улицы Логинова.Напомним, сегодня отмечается день поминовения усопших. В Радоницу люди приезжают на могилки к родным, чтобы вспомнить близких.
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