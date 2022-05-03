В Волгоградской области пострадали два человека в авариях с перевертышами

Водители двух машин были госпитализированы.
Происшествия 03.05.2022 09:43
03.05.2022 09:43
Водители двух машин были госпитализированы.
В Волгоградской области два человека пострадали в двух ДТП в перевернувшихся автомобилях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, две аварии произошли накануне вечером в Городищенском и Серафимовичском районах. Так, около поселка Гумрак «ВАЗ-21102» под управлением 43-летнего водителя вылетел на левую обочину и рухнул в кювет.В Серафимовичском районе в ДТП пострадал 25-летний водитель «Ниссан Тиана». На 1-ом километре автодороги «ст.Усть-Хоперская–х.Рыбный» машина также сначала выехала на левую обочину по ходу движения, а затем свалилась в кювет, перевернувшись.
Водители двух машин были госпитализированы.
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