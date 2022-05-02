В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяца









Индекс потребительских цен на товары и услуги, который показывает уровень инфляции, подсчитан в Волгоградской области. По данным исследования РИА Рейтинг, основанного на данных Росстата, в период с декабря 2021 года по март 2022-го он составил 9,9%.

По данному показателю регион занял 39 место из 85.

В целом по стране уровень инфляции за три месяца составил 10%.

Больше всего в Волгоградской области за этот период подорожали непродовольственные товары – на 12,4%. В среднем по России этот показатель был 12,9%.

Продовольственные товары выросли в цене на 11,3%, тогда как по России они увеличились на 10%.



