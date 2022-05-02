Экономика

В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяца

Экономика 02.05.2022 15:12
02.05.2022 15:12



Индекс потребительских цен на товары и услуги, который показывает уровень инфляции, подсчитан в Волгоградской области. По данным исследования РИА Рейтинг, основанного на данных Росстата, в период с декабря 2021 года по март 2022-го он составил 9,9%. 
По данному показателю регион занял 39 место из 85. 
В целом по стране уровень инфляции за три месяца составил 10%.
Больше всего в Волгоградской области за этот период подорожали непродовольственные товары – на 12,4%. В среднем по России этот показатель был 12,9%.
Продовольственные товары выросли в цене на 11,3%, тогда как по России они увеличились на 10%.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Экономика
02.05.2022 16:34
Экономика 02.05.2022 16:34

0
Далее
Экономика
29.04.2022 15:34
Экономика 29.04.2022 15:34

0
Далее
Экономика
29.04.2022 14:49
Экономика 29.04.2022 14:49

0
Далее
Экономика
29.04.2022 14:48
Экономика 29.04.2022 14:48

0
Далее
Экономика
29.04.2022 13:24
Экономика 29.04.2022 13:24

0
Далее
Экономика
29.04.2022 13:21
Экономика 29.04.2022 13:21

0
Далее
Экономика
29.04.2022 10:54
Экономика 29.04.2022 10:54

0
Далее
Экономика
29.04.2022 10:33
Экономика 29.04.2022 10:33

0
Далее
Экономика
29.04.2022 08:38
Экономика 29.04.2022 08:38

0
Далее
Экономика
29.04.2022 08:08
Экономика 29.04.2022 08:08

0
Далее
Экономика
28.04.2022 18:15
Экономика 28.04.2022 18:15

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:11
Экономика 28.04.2022 16:11

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:05
Экономика 28.04.2022 16:05

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:04
Экономика 28.04.2022 16:04

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:01
Экономика 28.04.2022 16:01

0
Далее

Лента новостей

16:34
В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участковСмотреть фотографии
15:36
Ушли и не вернулись: в Волжском ищут троих подростковСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяцаСмотреть фотографии
14:57
Обновленный участок набережной Волгограда открыли для прогулокСмотреть фотографии
14:32
Стая бродячих собак покусала школьницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда 3 мая пройдет первая репетиция парадаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградский барбекю-шеф победил в кулинарном баттле на ТНТСмотреть фотографии
12:07
Бочарову не сидится на майских дома: губернатор замечен в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде колонна поющих студентов прошагает по улице МираСмотреть фотографии
11:27
Юный автовор задержан в Волжском за кражу на ПервомайСмотреть фотографии
10:48
На набережной Волгограда водитель сбил двух подростковСмотреть фотографии
10:36
Иномарка врезалась в машину с детьми в Волгоградской области, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде выявили организации, где рьяно следят за вакцинациейСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде послевоенный жилой дом приговорили к сносуСмотреть фотографии
09:04
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево годаСмотреть фотографии
08:24
В МЧС назвали самый пожароопасный район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Военная полиция переведена на усиленный режим службы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:39
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 годаСмотреть фотографии
21:10
38-летний волгоградец умер от коронавирусаСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области ищут пропавшего парня в робеСмотреть фотографии
19:25
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
Первомайское шествие в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
18:08
Аварию на водопроводе в центре Волгограда устранят до утра 2 маяСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде день рождения отмечает главный общественник Евгений КнязевСмотреть фотографии
17:09
Волгоградских спасателей перевели в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:54
Лишь 10% волгоградцев считают 1 мая праздником трудящихсяСмотреть фотографии
16:11
«Ждем и Хирурга»: в Волгоград снова приезжают «Ночные волки»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградском парке появились скворечникиСмотреть фотографии
14:33
Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и краскахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 