В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяца

Экономика 02.05.2022 15:12
02.05.2022 15:12
Индекс потребительских цен на товары и услуги, который показывает уровень инфляции, подсчитан в Волгоградской области. По данным исследования РИА Рейтинг, основанного на данных Росстата, в период с декабря 2021 года по март 2022-го он составил 9,9%.
По данному показателю регион занял 39 место из 85.
В целом по стране уровень инфляции за три месяца составил 10%.
Больше всего в Волгоградской области за этот период подорожали непродовольственные товары – на 12,4%. В среднем по России этот показатель был 12,9%.
Продовольственные товары выросли в цене на 11,3%, тогда как по России они увеличились на 10%.
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