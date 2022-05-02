Бочарову не сидится на майских дома: губернатор замечен в ЦПКиО

Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 2 мая, был замечен в центре города в компании городских чиновников. Прогуливающимся главу региона заметили в Центральном парке культуры и отдыха читатели информагентства "Высота 102". Интересно, что прогулка в популярном месте отдыха горожан проходила без многочисленных представителей СМИ, как это обычно бывает в случаях с официальными инспекциями.

По словам волгоградцев, в компании с Бочаровым был также замечен директор парка Андрей Еркин. Не исключено, что свой выходной день губернатор все же посвятил совещанию и обсуждению планов по благоустройству.

Кстати, губернатор не первый раз проводит праздничные и выходные дни в рабочих поездках. Часто Андрей Бочаров в ходе таких прогулок общается с волгоградцами, интересуясь их мнением по важным городским вопросам. Бочаров неоднократно подчеркивал, что поднимаемые горожанами проблемы не остаются без внимания.

Фото: читатели ИА "Высота 102"