В МЧС назвали самый пожароопасный район Волгоградской области

Общество 02.05.2022 08:24
02.05.2022 08:24
Чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса в Волгоградской области ожидается 2-3 мая только в одном районе - Калачевском, который расположен на юго-западе региона. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса прогнозируется в отдельных районах на севере региона.
Это Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Алексеевский, Камышинский и Котовский район, а также завтра, 3 мая, в Волгограде.
МЧС призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках.
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