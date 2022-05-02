В МЧС назвали самый пожароопасный район Волгоградской области





Чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса в Волгоградской области ожидается 2-3 мая только в одном районе - Калачевском, который расположен на юго-западе региона. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса прогнозируется в отдельных районах на севере региона.

Это Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Алексеевский, Камышинский и Котовский район, а также завтра, 3 мая, в Волгограде.

МЧС призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках.



