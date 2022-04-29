Молодежь, москвичи, владельцы iPhone: кто чаще всего гуляет в парке «Краснодар»

Телеком 29.04.2022 16:10
29.04.2022 16:10
За пять лет существования парк «Краснодар» стал центром притяжения отдыхающих: с апреля 2021 года по март 2022 года в нем побывало около 1,3 млн человек. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов в этой локации.
Почти половина посетителей – жители краевой столицы, 38% – туристы из других регионов – от Калининграда до Владивостока, 12% приехали из городов Кубани, из-за рубежа – лишь 1,5%. Среди иностранцев наиболее многочисленными оказались группы из Швеции, Нидерландов и Дании.
Чаще всего полюбоваться красотами рекреационной зоны прибывают из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Сочи, реже всего – из Сыктывкара. Пик активности приходится на теплые месяцы: с мая по сентябрь сюда приехало 63% от общего числа гостей из других регионов. Вероятно, многие туристы, которые добираются до черноморского побережья на автомобилях, делают остановку в Краснодаре.
Более 40% отдыхающих – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, еще 31% – от 36 до 45, причем в обеих категориях мужчин больше. Около 30% посетителей парка – владельцы iPhone, еще по 20% предпочитают Samsung и Xiaomi. Абоненты МегаФона активно пользуются своими гаджетами во время прогулок. Совокупное время телефонных разговоров здесь превысило 7 лет, а общий трафик за год составил более 240 Тб. Этого хватит, чтобы загрузить в социальные сети более 60 млн фото.
Парк, отмеченный несколькими международными премиями, занимает более 20 га, в нем высажено около 2,5 тысяч различных деревьев. На его территории находятся арт-объекты, кафе и рестораны, спортивные площадки. Ландшафт зоны отдыха не надоедает посетителям: в нем регулярно обновляет инсталляции, а территория расширяется. Так, в 2022 году здесь планируется открытие Японского сада с озером и бамбуковой рощей.
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