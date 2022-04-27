В Волгограде пронесли 10-метровую георгиевскую ленту

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Волгоградской области — более ста волонтеров на площади Павших Борцов сегодня начали раздавать символы Победы. Всего до 9 мая жителям и гостям региона вручат 80 тысяч ленточек, рассказали ИА «Высота 102» в администрации региона.





Участие в торжественном открытии акции приняли представители Совета ветеранов, волонтеры, поисковики, юнармейцы.





Они развернули 10-метровую георгиевскую ленту в знак благодарности фронтовикам, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.





Акция в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование» будет проходить в Среднеахтубинском, Быковском, Николаевском, Городищенском, Октябрьском, Дубовском, Суровикинском районах, а также в Волгограде, Михайловке, Камышине, городе Фролово. Волонтеры расскажут историю символа и объяснят, как правильно носить эту ленту.





В Волгограде получить символ Победы можно будет 6 мая в Центральном районе на Аллее Героев и на территории у исторического парка «Россия – моя история», в Красноармейском районе — по улице Лазоревая и на остановке «Юбилейный». 8 мая точки будут работать в Парке Победы и на бульваре Энгельса. 9 мая георгиевские ленточки будут раздавать около Дома Павлова.



