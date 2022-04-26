В Волгограде прошел митинг в поддержку президента и армии

Сегодня, 26 апреля, на площади около здания облсовпрофа в центре Волгограда состоялся митинг в рамках всероссийского автопробега Федерации Независимых Профсоюзов России.





Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», здесь собрались около 300 человек. Рядом припарковались и три автомобиля с надписями «Zа мир без нацизма!», принимающих участие в автопробеге. Примечательно, что во время акции на площади заработал фонтан.





Со словами поддержки спецоперации, президента России и военных выступили председатель Волгоградской областной организации профсоюзов работников здравоохранения Ирина Ерохина и руководитель профсоюзов военнослужащих Сергей Близнюк.



— Мы живем на волгоградской земле, которая знает, что такое война. У нас каждый сантиметр пропитан кровью наших дедов и отцов, и мы не позволим, чтобы фашизм возродился. Мы поддерживаем спецоперацию и нашего президента Владимира Путина, и профсоюз благодарит наших военных, врачей. Мы с вами за то, чтобы мир был на всей земле, — сказала Ирина Ерохина.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», митинг дал старт профсоюзному автопробегу из города-героя Волгограда. Несколько экипажей от волгоградского региона отправятся в Ростов-на-Дону. Волгоградцы присоединятся к профсоюзной автоколонне Южного федерального округа и продолжат путь через российские города.





Акция ФНПР стартовала 12 апреля во Владивостоке. Профсоюзные автоколонны преодолеют путь в 9985 км. 1 мая участники автопробега встретятся в Москве. А 6 мая профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где примет участие в мероприятиях на Мамаевом Кургане.



