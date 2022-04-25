Расследования

Житель Ярославля заманивал волгоградцев на фейковый сайт магазина техники

Расследования 25.04.2022 16:29
25.04.2022 16:29



До 6 лет лишения свободы грозит 26-летнему жителю Ярославля за кражу денежных средств с банковского счета у 31-летней волгоградки и покушение на кражу. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый предстанет перед Центральным районным судом Волгограда.  
По версии следствия, в феврале 2021 года по указанию сообщника он разместил на сайте-клоне известной торговой сети объявления о продаже бытовой техники по заниженной стоимости. В дальнейшем мужчина направлял потенциальным клиентам ссылки якобы для оплаты приобретаемого товара. 
После списания денежных средств товар клиентам не приходил, а продавцы больше не выходили на связь. Таким способом обвиняемому и его сообщнику удалось обмануть 31-летнюю жительницу Волгограда, которая перевела 50 тысяч рублей за телевизор.
Еще по одному эпизоду преступление не удалось довести до конца по независящим от них обстоятельствам. 33-летняя жительница Волгоградской области при покупке телевизора за 140 тысяч рублей вовремя заподозрила обман. Женщина оперативно связалась с банком для отмены платежа. 
Расследование уголовного дела проводили сотрудники УМВД России по г. Волгограду.
Вину мужчина в ходе предварительного следствия не признал. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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