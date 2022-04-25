Экономика

Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в аренду

Экономика 25.04.2022 12:32
25.04.2022 12:32


Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 2019-2021 годы без учета сдачи ее в аренду составила всего 0,1% в Волгоградской области. Соответствующие данные опубликовало агентство РИА Новости. Это означает, что сами по себе квартиры на территории региона не приносят их владельцам, вложившим средства, практически никакой выгоды.

При сдаче квадратных метров в аренду среднегодовая доходность составила почти 7% - по России этот показатель находится на отметке 11%. В рейтинге регионов по доходности Волгоградская область закрепилась во второй половине списка, на 59-м месте.

Выгоднее всего инвестировать в недвижимость в Бурятии, Адыгее, Санкт-Петербурге, Амурской области и республике Тыва. Здесь квадратные метры в год приносят своим собственникам по 11,4-14,1% дохода даже без сдачи их в аренду. С арендой еще больше – 16,8-18,3% дохода.

Доходность недвижимости рассчитывалась на основе данных Росстата за три года (2019-2021 года) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась за вычетом потребительской инфляции.

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