В двух районах Волгограда отключат свет









Плановые отключения электроэнергии запланированы в понедельник, 25 апреля, в двух районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС, с 9:00 до 17:00 в Дзержинском районе электроэнергию отключат на ул.Полоненко в домах №№10 и 12; ул.Жирновская,15-19; ул.Тимофеева, 5 и 10.

В Красноармейском районе отключение коснется десятка домов. С 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул.Волжская, 1-27; ул.Центральная, 24а, 24 и 26; ул.Токарева, 40-64; ул.Центральная, 1-67 и 2-54; пер.Центральный, 9-13 и 12; ул.Альпийская, 1-27 и 2а-18; ул.Токарева, 1-27 и 2-38; ул.Чойбалсана, 1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9; ул.Барабинская, 13-23.



