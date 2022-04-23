Волгоградские предприятия выведут на турецкие маркетплейсы

Российский экспортный центр (РЭЦ) предоставит предприятиям в Волгоградской области, заинтересованным в поставках в Турцию, возможность быстрого старта на ключевых маркетплейсах этой страны. Больший шанс на успех имеют производители готовых пищевых товаров, косметики и бытовой химии, товаров для дома, сада, животных, аксессуаров и ювелирных украшений.
Интернет-торговля в Турции ведется преимущественно на онлайн-платформах Trendyol, Hepsiburada и Etsy. РЭЦ принимает заявки от желающих выйти на турецкие маркетплейсы до 30 апреля.
– Экспортёры получат подробную информацию по оптимальным каналам для организации расчетов между российскими и турецкими контрагентами, а также перечень доступных мер господдержки и другую необходимую помощь в индивидуальном формате, – сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
РЭЦ совместно с турецкими партнерами окажет содействие в организации работы интернет-торговли в двух форматах: индивидуальном и в рамках коллективного аккаунта с другими российскими товарами. С учетом режима таможенного союза между Турецкой Республикой и ЕС возможно также расширение рынков сбыта продукции, ввезенной в Турцию на рынок Европы.