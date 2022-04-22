Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero уходит из России









Шведская компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libero и Libresse, уходит с российского рынка. Компания, которая производит средства личной гигиены, приняла такое решение из-за «ухудшения условий ведения бизнеса»

- Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка, - пояснил руководитель компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал текущего года. Об этом сообщают федеральные СМИ.

В России действуют три фабрики этой компании, на которых трудоустроены 1300 сотрудников. По итогам прошлого года объем продаж Essity в Российской Федерации составил около $29,5 млн, то есть 2% от общего оборота.

Глава компании пояснил, что продаваемые на территории РФ товары Essity произведены на российских заводах и из российских материалов.

- Мы больше не будем эксплуатировать наши фабрики, и у нас больше не будет сотрудников в России, но мы собираемся не закрывать их, а, скорее, продавать, - пояснил Грот.

Essity владеет торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.



