



Оператор билайн проводит для новых абонентов в Волгоградской области недельный тест-драйв сотовой сети. Компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*. Новым абонентам предлагают не только опробовать голосовую связь и мобильный интернет билайн, но и семейный тариф «Близкие люди 2». Этот тариф дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека**.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут пользоваться общим пакетом мобильного интернета и экономить семейный бюджет. Опцией можно воспользоваться, чтобы обеспечить связью детей, супругов и пожилых родственников и других близких людей. Благодаря опции звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф услуг и остаются бесплатными после исчерпания пакета. Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора В 2021 году в Волгоградской области билайн построил рекордное количество базовых станций. Сеть 4G увеличилась в 2,5 раза. Связь улучшилась в местах отдыха и парках, в бизнес и торговых центрах. На развитие инфраструктуры билайн в Волгоградской области было потрачено более 2 млрд рублей.

По условиям тест-драйва, поделиться гигабайтами мобильного интернета можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки «Близкие люди» дают возможность подключить до 3 дополнительных номеров и кроме пакета мобильного интернета делиться минутами голосовой связи и SMS***. По данным билайн, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет – среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

* С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на тарифном плане «Близкие люди 2» в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

** Услуга платная.

*** Подробности о тарифах на сайте https://volgogradskaya-obl.beeline.ru/customers/products/quality/