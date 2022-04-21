Экономика

Банк «Открытие» начал принимать заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов

Экономика 21.04.2022 15:52 Реклама
21.04.2022 15:52 Реклама


Клиенты банка «Открытие» — специалисты российских IT-компаний — уже могут подать заявку на новую госпрограмму льготной ипотеки. Заключение сделок будет возможно сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства.
Процентная ставка по новой программе составит 5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, до 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%.
Госпрограмма предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика.
Оформить ипотеку по программе смогут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года.
Получить более подробную информацию, а также оформить заявку по новой госпрограмме можно в контакт-центре «Открытия» по номеру 8 800 444 44 11 или на сайте банка.

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