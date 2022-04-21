Банк «Открытие» упростил переводы с бизнес-карт в интернет-банке для предпринимателей21.04.2022 15:01
Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законов21.04.2022 15:01
Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитам21.04.2022 14:25
ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%21.04.2022 13:05
Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойник21.04.2022 11:05
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активы21.04.2022 11:02
«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничества21.04.2022 10:41
«ЕвроХим-ВолгаКалий» – современное, динамично развивающееся предприятие в Котельниковском районе Волгоградской области осваивает крупнейшее месторождение калийной руды на юге России. Приток молодых профессиональных кадров на Гремячинский горно-обогатительный комбинат обеспечивается благодаря взаимодействию...