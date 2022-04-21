Концессии водо- и теплоснабжения в Волгограде возглавил новый директор

Учредители ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» в Волгограде избрали нового директора компаний. С 20 апреля им стал Сергей Сивоконь, который пробыл руководителем регионального фонда капремонта Волгоградской области меньше года.
– В соответствии с п.12.1. ст. 12 Устава ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» принято решение об избрании 20 апреля 2022 года Директором Общества Сивоконя Сергея Ивановича на срок в соответствии с Уставом Общества, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе концессий.
С предыдущим директором компаний Еленой Ахременко трудовой договор расторгли досрочно. Она управляла концессиями с 25 ноября 2020 года.