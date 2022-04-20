В заволжских районах Волгоградской области опасная инфекция расползается по хуторам





Новый очаг бруцеллеза – опасного для человека и животных инфекционного заболевания – зафиксирован еще в одном населенном пункте Николаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии, в хуторе Новый Быт инфекцию выявили у крупного рогатого скота на одном из личных подворий. На территории Новобытновского сельского поселения уже проводятся ограничительные мероприятия в целях недопущения распространения инфекции.

Напомним , несколько дней назад сообщалось о вспышках бруцеллеза на территории Революционного сельского поселения в Палласовском районе и Барановского сельского поселения Николаевского района. В Палласовском районе очагами инфекции стали сразу 11 личных подсобных хозяйств в хуторе Прудентов. До этого бруцеллез был обнаружен в животноводческом хозяйстве в Палласовке.

Очаги инфекции были зафиксированы также в хуторе Красный Мелиоратор в Николаевском районе на территории 14 личных подсобных хозяйств. В начале марта бруцеллез был выявлен у скота в Совхозском сельском поселении того же района и в селе Малое Матышево в Руднянском районе.

Больные бруцеллезом животные должны забиваться. Карантин предполагает также запрет на ввоз и вывоз животных, молока, кормов с территории личных подсобных хозяйств. В сельских поселениях ограничено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.



