В заволжских районах Волгоградской области опасная инфекция расползается по хуторам

Общество 20.04.2022 15:23
20.04.2022 15:23
Новый очаг бруцеллеза – опасного для человека и животных инфекционного заболевания – зафиксирован еще в одном населенном пункте Николаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии, в хуторе Новый Быт инфекцию выявили у крупного рогатого скота на одном из личных подворий. На территории Новобытновского сельского поселения уже проводятся ограничительные мероприятия в целях недопущения распространения инфекции.
Напомним, несколько дней назад сообщалось о вспышках бруцеллеза на территории Революционного сельского поселения в Палласовском районе и Барановского сельского поселения Николаевского района. В Палласовском районе очагами инфекции стали сразу 11 личных подсобных хозяйств в хуторе Прудентов. До этого бруцеллез был обнаружен в животноводческом хозяйстве в Палласовке.
Очаги инфекции были зафиксированы также в хуторе Красный Мелиоратор в Николаевском районе на территории 14 личных подсобных хозяйств. В начале марта бруцеллез был выявлен у скота в Совхозском сельском поселении того же района и в селе Малое Матышево в Руднянском районе.
Больные бруцеллезом животные должны забиваться. Карантин предполагает также запрет на ввоз и вывоз животных, молока, кормов с территории личных подсобных хозяйств. В сельских поселениях ограничено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.
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