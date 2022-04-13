Бруцеллез поразил еще два хутора в Волгоградской области

В двух районах Волгоградской области выявлены очередные вспышки опасного для человека и животных инфекционного заболевания – бруцеллеза. Карантин ввели на территории Революционного сельского поселения в Палласовском районе и Барановском сельском поселении Николаевского района. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные приказы регионального комитета ветеринарии.
В Палласовском районе очагами инфекции признаны сразу 11 личных подсобных хозяйств в хуторе Прудентов. Напомним, несколько дней назад стало известно о вспышке бруцеллеза в животноводческом хозяйстве в Палласовке – бруцеллез продолжает распространяться.
Очаги инфекции обнаружили также в хуторе Красный Мелиоратор в Николаевском районе – ими признаны 14 личных подсобных хозяйств. В начале марта бруцеллез был выявлен у скота в Совхозском сельском поселении того же района и в селе Малое Матышево в Руднянском районе.
Карантин продлится до убоя последнего больного животного. На это время запрещены ввоз и вывоз животных, молока, кормов с территории личных подсобных хозяйств. В сельских поселениях ограничено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.