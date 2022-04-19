На трассе в Волгоградской области под колесами погиб 29-летний мужчина





В Камышинском районе под колесами Lada Largus погиб 29-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером на 520 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По предварительной информации, 54-летний водитель легковушки двигался со стороны Волгограда в сторону Камышина. Мужчина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области