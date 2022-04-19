Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгограда утром 19 апреля образовался серьезный транспортный затор на трассе Волгоград - Волжский. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на онлайн-сервис "Яндекс.Карты", протяженность пробки на этот час составляет больше 6 километров.





По данным онлайн-сервиса, отслеживающего обстановку на волгоградских дорогах, движение транспорта затруднено на трассе в границах от Госпитомника до Третьего Решающего. В пробке встал транспорт по направлению в Волгоград.

По предварительным данным, причиной затора является дорожно-транспортное происшествие на пересечении трассы и улиц Воскресенской.

Фото: Яндекс.Карты, ИА "Высота 102"