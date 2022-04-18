Происшествия

Животных в поселке под Волгоградом срочно вакцинируют из-за бешеной кошки

Происшествия 18.04.2022 12:40
18.04.2022 12:40


Карантин по бешенству ввели в поселке Максима Горького в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Соответствующий приказ подписали в региональном комитете ветеринарии, сообщает ИА «Высота 102». Очаг смертельно опасного заболевания обнаружили после нападения на людей бешеной кошки.

По данным облкомветеринарии, одна из семей приютила несчастное животное. Однако спустя несколько дней кошка стала вести себя агрессивно и укусила своих новоявленных хозяев. Они обратились за медицинской помощью, а новоявленный питомец был взят под наблюдение и вскоре скончался. По результатам исследований было установлено, что кошка умерла от бешенства.

Ранее в 2022 году на карантин отправляли поселок Чернышковский из-за бешеной домашней собаки и хутор Кумовка в Калачевском районе, где бешенством заразилась корова. 

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