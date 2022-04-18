В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресов

В Волгограде сегодня, 18 апреля, стартовала активная подготовка города к новому отопительному сезону, что для обычных горожан означает начало массовых отключений горячей воды. По сведениям "Концессий теплоснабжения", без ценного ресурса в понедельник уже остались жители нескольких районов, 19 и 20 апреля к ним присоединятся волгоградцы еще в четырех.
Ищите свои адреса в списке отключений:
Тракторозаводский район
- 19 - 20 апреля:
- ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- ул. Мясникова, 2, 8, 16
- ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
- ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
- ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
- ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
- ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
- ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
- ул. Кастерина, 2, 4, 6
- ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
Краснооктябрьский район:
- 19-29 апреля:
- пр-т Металлургов, 72, 74, 76, 78
- ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
- ул. Еременко, 35
- ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
- ул. Бажова, 7, 9
- ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
- ул. Качалова, 48, 52
- ул. Аэрофлотская, 62
- ул. 40 домиков, 18
- ул. Автомагистральная,1, 3, 5
Центральный район:
- 20-30 апреля
- ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
- ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
- ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
- ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
- ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
- ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
- ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
- ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
- ул. Селенгинская, 9, 11, 16
- ул. Х. Нурадилова, 7
- 25-26 апреля:
- ул. Новороссийская, 43
- ул. Чапаева 8, 10, 18
- 18-28 апреля:
- ул. Скосырева, 1а, 1б
- ул. Чигиринская, 2
- ул. Ардатовская, 2
- ул. Буханцева, 48, 50, 66
- ул. Клубная, 13
- ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
- ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
- ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
- ул. Ардатовская, 16
- ул. Череповецкая, 11/4, 11/5
Советский район
- ул. Логовская, 1, 2, 5, 6
- пр-т Университетский, 34
- пос. ул. Стройдеталь, 13
- ул. Голубятникова, 9, 10, 12
- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
- ул. Терешковой, 9
- ул. Тулака, 1а
Кировский район
- пер. Тепличный, 308, 309
- Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8
- ул. Козака, 96
- ул. К.Минина, 86
- ул. им. 64-й Армии, 22а
Дзержинский район
- ул. Новорядская, 56, 58
- пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
- ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Полесская, 6
- ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24
- ул. Кутузовская, 1, 9
- ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16
- ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
- ул. Колпинская, 1а,1б,9,11
- ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
- ул. Ессентукская, 3, 19
- ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
- ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142
- ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16
- ул. Панкратова, 60
- ул. Фестивальная, 17
Красноармейский район
- ул. Водников, 12а
- ул. Черепановых, 3
- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
- б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
- пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
- ул. Тельмана, 14, 19
- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
- ул. Доценко, 35а
- ул. Доценко 70
- 22-29 апреля:
- ул. Лазоревая, 187, 193
- ул. Минская, 218, 222, 226
- ул. Фролова, 4
- ул. Луговая, 142
- 25 апреля-5 мая:
- пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 27-28 апреля:
- ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
- ул. Сидорова, 3
- ул. Алийская, 16, 18
- ул. Судостроительная, 39, 43, 45
- ул. Электростальская, 11.