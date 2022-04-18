Общество

В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресов

Общество 18.04.2022 12:24
18.04.2022 12:24


В Волгограде сегодня, 18 апреля, стартовала активная подготовка города к новому отопительному сезону, что для обычных горожан означает начало массовых отключений горячей воды. По сведениям "Концессий теплоснабжения", без ценного ресурса в понедельник уже остались жители нескольких районов, 19 и 20 апреля к ним присоединятся волгоградцы еще в четырех.  

Ищите свои адреса в списке отключений: 

Тракторозаводский район 

- 19 - 20 апреля: 

  • ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  • ул. Мясникова, 2, 8, 16
  • ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
  • ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
  • ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
  • ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
  • ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
  • ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
  • ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
  • ул. Кастерина, 2, 4, 6
  • ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Краснооктябрьский район:

- 19-29 апреля: 

  • пр-т Металлургов, 72, 74, 76, 78
  • ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
  • ул. Еременко, 35
  • ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
  • ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
  • ул. Бажова, 7, 9
  • ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
  • ул. Качалова, 48, 52
  • ул. Аэрофлотская, 62
  • ул. 40 домиков, 18

- 20-22 апреля:
  • ул. Автомагистральная,1, 3, 5

Центральный район: 

- 20-30 апреля 

  • ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
  • ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
  • ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
  • ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
  • ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
  • ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
  • ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
  • ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
  • ул. Селенгинская, 9, 11, 16
  • ул. Х. Нурадилова, 7

- 25-26 апреля: 

 

  • ул. Новороссийская, 43
  • ул. Чапаева 8, 10, 18

- 18-28 апреля: 

 

  • ул. Скосырева, 1а, 1б
Ворошиловский район 

- 19-28 апреля: 
  • ул. Чигиринская, 2
  • ул. Ардатовская, 2
  • ул. Буханцева, 48, 50, 66
  • ул. Клубная, 13
- 19-29 апреля: 
  • ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
  • ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
  • ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
  • ул. Ардатовская, 16
  • ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

Советский район
- 18-29 апреля: 
  • ул. Логовская, 1, 2, 5, 6
  • пр-т Университетский, 34
  • пос. ул. Стройдеталь, 13
- 18-30 апреля: 
  • ул. Голубятникова, 9, 10, 12
  • ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
  • ул. Терешковой, 9
  • ул. Тулака, 1а

Кировский район
- 18-30 апреля 
  • пер. Тепличный, 308, 309
  • Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- 18-26 апреля:
  • пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8 
- 18-29 апреля:
  • ул. Козака, 96
  • ул. К.Минина, 86
  • ул. им. 64-й Армии, 22а

Дзержинский район

- 18-29 апреля:
  • ул. Новорядская, 56, 58
  • пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21
- 25-27 апреля:
  • ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
  • ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
  • ул. Полесская, 6
  • ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24
  • ул. Кутузовская, 1, 9
  • ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16
  • ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
  • ул. Колпинская, 1а,1б,9,11
  • ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
  • ул. Ессентукская, 3, 19
  • ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
  • ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142
  • ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16
  • ул. Панкратова, 60
  • ул. Фестивальная, 17

Красноармейский район

- 18-26 апреля:
  • ул. Водников, 12а
  • ул. Черепановых, 3
-18-20 апреля: 
  • ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
  • б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
  • ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
  • пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
  • ул. Тельмана, 14, 19
  • ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
  • ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
  • ул. Доценко, 35а
- 19-20 апреля: 
  • ул. Доценко 70

- 22-29 апреля:
  • ул. Лазоревая, 187, 193
  • ул. Минская, 218, 222, 226
  • ул. Фролова, 4
  • ул. Луговая, 142 

- 25 апреля-5 мая: 
  • пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- 27-28 апреля: 
  • ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
  • ул. Сидорова, 3
  • ул. Алийская, 16, 18
  • ул. Судостроительная, 39, 43, 45
  • ул. Электростальская, 11.
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