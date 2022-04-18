Происшествия

Жителя Волгограда задержали в аэропорту Уфы из-за дебоша на борту самолета

Происшествия 18.04.2022 12:00
18.04.2022 12:00


Устроившего дебош пьяного волгоградца задержали после авиаперелета в аэропорту Уфы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе транспортной полиции, на борту самолета во время полета мужчина вместе с еще одним пассажиром из Республики Башкортостан вели себя неадекватно - оскорбляли экипаж воздушного судна, курили в туалете и повредили имущество авиакомпании. 

Сотрудникам линейного отделения полиции в аэропорту Уфы поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что на борт самолета требуются сотрудники полиции. Прибывший наряд полиции установил, что двое пассажиров воздушного судна нарушили правила поведения на воздушном транспорте. Мужчины были задержаны и доставлены в дежурную часть аэропорта для разбирательства.  

Полицейские установили, что оба пассажира находились на борту самолета в алкогольном опьянении и не реагировали на просьбы сотрудников авиакомпании, оскорбляя их. Кроме того, 29-летний житель Республики Башкортостан повредил имущество авиакомпании, а 33-летний волгоградец курил в туалете. 

В отношении жителя Башкортостана составлен протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества, оценивается стоимость причиненного ущерба.

Также полицейские составили два протокола в отношении 33-летнего волгоградца за нарушение установленного федеральным законом запрета курения, а также по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

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