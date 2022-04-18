В Волгограде впервые за два года пройдет пасхальный крестный ход

Православные верующие пройдут по центру Волгограда общегородским Пасхальным крестным ходом в воскресенье, 24 апреля. Молитвенное шествие пройдет впервые за два года после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщили в Волгоградской и Камышинской епархии.
Крестный ход начнется в 16.30 от храма Иоанна Предтечи на улице Краснознаменской. Отсюда верующие пройдут к кафедральному собору святого благоверного князя Александра Невского. В 17.00 здесь впервые совершат Великую Пасхальную вечерню, которую возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. После богослужения состоится раздача Благодатного огня.