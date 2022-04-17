Между тем, в приюте «Дино» строят новые вольеры для других обитателей – львят и пумы. С наступлением тепла волонтеры решили расширить «апартаменты» для диких животных, оставив им возможность уединяться в домиках.
По словам Анжелы Макаровой, у пумы, львят и обезьянки уже появились свои фан-клубы. При этом поклонников даже не отпугивает вредный характер пумы. А вот голубь чувствовал себя не очень комфортно среди собак и зверей. Теперь на новом месте жительства он будет обитать в своей среде – среди редких и прекрасных птиц.
Напомним, львята, пума, мартышка и голубь были конфискованы у жителя Карачаево-Черкессии, которого остановили на посту в Волгоградской области, более месяца назад. Животные находились в запущенном состоянии. После оказания ветеринарной помощи их передали на временное содержание в приют "Дино".