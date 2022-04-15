В Абакане задержали главного редактора «Нового фокуса»





Правоохранители задержали главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Журналиста подозревают в распространении фейков о российской армии.

Как сообщил источник информагентства в правоохранительных органах, поводом для задержания Афанасьева стала публикация на интернет-ресурсе материала, содержащего откровенную ложь. В частности, автор публикации рассказывает о ситуации, когда 11 сотрудников хакасского ОМОН якобы отказались участвовать в специальной операции на территории Украины. По официальным сведениям ГСУ СК России по Красноярскому краю, в отношении Афанасьева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Журналисту грозит до 10 лет колонии.

В квартире, принадлежащей главреду издания, уже прошли обыски. Об этом факте в социальной сети в том числе упоминает супруга Афанасьева. Женщина делает интересную ремарку, заявляя, что силовики вели себя предельно корректно и аккуратно.

— Прецедент с увольнением 11 сотрудников ОМОНа действительно имел место быть, — подтверждает собеседник информагентства. — Однако на страницах интернет-издания история с подачи журналиста обросла небывалыми подробностями. Автор публикации придумал целую историю, в которой оправдывает действия бывших омоновцев и объясняет причины их поведения. Аргументы у главного редактора «Нового фокуса» были, мягко говоря, сомнительные. Так, он доказывал, что якобы в первые дни специальной операции были большие потери среди российских военнослужащих, не хватало оружия и боеприпасов, а командный состав вел себя недобросовестно. Все это преподносилось под соусом, что у Афанасьева есть данные из особых источников. Однако любому человеку, который время от времени следит за ходом военной операции, очевидно, что заявления горе-журналиста – откровенная ложь. Все цели, стоящие перед российскими военнослужащими, выполняются в полном объеме и в срок. Видимо, руководитель «Нового фокуса» пользуется старым правилом пропаганды: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. В свое время подобным правилом пользовались в фашистской Германии. Как говорится, работа в лучших традициях.

Силовики склонны полагать, что подобными публикациями Афанасьев грешил не один год, чтобы заработать репутацию либерального и прозападного журналиста.

— В его биографии есть несколько важных фактов, из которых легко составить портрет журналиста, — продолжает сотрудник правоохранительных органов. — В 2010 году ему присудили премию имени Сахарова «За вклад в развитие журналистики». Сначала кажется, а что тут криминального? Премия, за вклад в профессию. Но стоит копнуть чуть глубже, и все становится понятным. Премию ему присудил «Фонд защиты гласности», который в России признан иностранным агентом. Публикация, которая так понравилась членам жюри, содержит фейковую информацию об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Именно в этот момент наша журналистская «звездочка» зажглась: Афанасьева приметили иностранные фонды и организации.

Позже Афанасьев получил денежную премию в размере 150 тысяч рублей от шведской неправительственной организации «Клуб публицистов». Название премии — «Во имя Анны Политковской». В 2016 году задержанный журналист прозападной НКО «Центр защиты прав СМИ» (тоже иностранный агент – Прим.ред.) в составе делегации журналистов посещал Украину. Цель, которую озвучила некоммерческая организация, — контроль за выполнением минских соглашений. По факту у делегации на Украине были совсем другие задачи – пройти обучение уже в другой некоммерческой организации, а именно в «Центре демократии и верховенства права».

— Сотрудники названной НКО в свое время готовили борцов с режимом на деньги Госдепа и USAID (нежелательная организация, - Прим.ред.), — уточняет наш собеседник. — После череды этих событий главный редактор «Нового фокуса» начал публиковать материалы, направленные на популяризацию «карателей», публиковал фотографии с участниками нацбатов. Каждую букву он согласовывал с СБУ.

Припоминают сегодня Афанасьеву и его посты в социальных сетях, где он смело или по глупости рассказывал о знакомых в составе боевиков нацбатов и предъявлял снимки с откровенным надругательством над символами российского государства.

— Три года назад журналист был в Бельгии. Он приехал в Брюссель, чтобы принять участие в образовательном мероприятии. Организатор - Европейская служба внешних связей. Этот орган в Евросоюзе выполняет функции Министерства иностранных дел.

Награды от иностранных организаций, систематические поездки за рубеж, общение с сомнительными личностями... Все это говорит о том, что Афанасьев работает не на благо России. Любопытно, что автор это никак не скрывает. Он гордится тем, что работает с антироссийскими структурами.

Особо пристальное внимание к Михаилу Афанасьеву возникло после публикации в начале марта на «Новом фокусе» материала о гибели на Украине жителя Аскизского района Хакасии. Сведения, уверяют силовики, тогда оказались ложными.

— Занимательно, что о задержании уроженца Хакасии первым сообщили не местные СМИ или блогеры, а представители прозападной некоммерческой организации «Центр защиты прав СМИ»*. Это в очередной раз указывает на тесные отношения журналиста с недружественными государствами, — подчеркивает силовик.

* «Фонд защиты гласности», «Центр защиты прав СМИ» – внесены в реестр иностранных агентов

** деятельность агентства США по международному сотрудничеству (USAID), НКО «Internews International» признана нежелательной на территории РФ.