Охотники за медью повредили сплит-системы кафе в Волгограде

Происшествия 15.04.2022 09:42
15.04.2022 09:42
Полицейские задержали двоих жителей Волгограда 33 и 35 лет по подозрению в краже медных трубок от внешних блоков сплит-систем. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, воров задержали в Краснооктябрьском районе на месте преступления.
Сигнал о срабатывании сигнализации в кафе поступил в дежурную часть полиции от сотрудников вневедомственной охраны. Прибывшие на место бойцы группы задержания увидели на крыше здания заведения двух мужчин, которые были задержаны и переданы сотрудникам полиции.
Как выяснилось, кафе сейчас не работает, что и привлекло злоумышленников. Оба ранее судимы. Они взобрались по наружной пожарной лестнице на крышу кафе и похитили медные трубки от внешних блоков сплит-систем.
По данному факту проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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