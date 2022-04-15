Охотники за медью повредили сплит-системы кафе в Волгограде









Полицейские задержали двоих жителей Волгограда 33 и 35 лет по подозрению в краже медных трубок от внешних блоков сплит-систем. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, воров задержали в Краснооктябрьском районе на месте преступления.













Сигнал о срабатывании сигнализации в кафе поступил в дежурную часть полиции от сотрудников вневедомственной охраны. Прибывшие на место бойцы группы задержания увидели на крыше здания заведения двух мужчин, которые были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Как выяснилось, кафе сейчас не работает, что и привлекло злоумышленников. Оба ранее судимы. Они взобрались по наружной пожарной лестнице на крышу кафе и похитили медные трубки от внешних блоков сплит-систем.

По данному факту проводится проверка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области