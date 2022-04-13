Километры автодорог разрисуют в Волгоградской области









Дорожную разметку нарисуют заново либо восстановят на автодорогах в 33 районах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет более 83 миллионов рублей.

В перечне есть автомобильные дороги в восьми районах области, которые ремонтируются в рамках нацпроекта. На них дорожную разметку по новому асфальту придется рисовать впервые. Это автодороги во Фроловском, Урюпинском, Жирновском, Дубовском, Ленинском, Городищенском, Новоаннинском и Котельниковском районах. Общая протяженность новой разметки - 193,5 км. Обновить разметку предстоит в 33 районах. Ее протяженность там составит более 2,4 тысячи км. Заказчиком работ выступает ГБУ «Волгоградавтодор».



