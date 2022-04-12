Поддержка бизнеса: «Ростелеком» улучшил качество сервиса в сегменте В2В

Телеком 12.04.2022 11:45 Новости компаний
12.04.2022 11:45 Новости компаний
«Ростелеком» в Волгоградской области улучшил за 2021 год показатели качества клиентского сервиса в сегменте В2В. Результаты мониторинга работы с юридическими лицами показывают, что количество обращений в техподдержку по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 11,6%. При этом количество повторных выездов для устранения неисправностей сократилось на 62% и стало на уровне 1,89% от общего объема заявок.
«Предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, государственные организациями активно ведутцифровизацию своей деятельности. Этот процесс требует и современных, инновационных цифровых предложений, и высококлассной технической поддержки. Наши специалисты готовы оперативно решать любые вопросы — простые и сложные. К каждому абоненту мы находим индивидуальный подход с учетом его потребностей и пожеланий», — рассказал Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Для нас имеет большое значение надежная связь с нашими клиентами — в экстренном случае мы должны быстро реагировать на ситуацию. “Ростелеком” нам обеспечивает устойчивое и быстрое интернет-соединение. В прошлом году мы один раз обращались в техподдержку с небольшой проблемой, но специалисты компании оперативно решили вопрос, восстановили связь в кротчайшие сроки», — отметил Андрей Маринин, коммерческий директор ООО «Частная охранная организация «БУЛАТ».
Для юридических лиц «Ростелеком» предлагает широкий спектр цифровых сервисов и услуг, направленных на улучшение организации бизнеса, коммуникаций с сотрудниками и клиентами: «Мобильная связь для бизнеса» (MVNO), сервисы «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и другие.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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