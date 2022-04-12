Экономика

Банк «Открытие» увеличит продажи кредитных продуктов за счет внедрения технологии распознавания документов

Экономика 12.04.2022 11:38 Новости компаний
12.04.2022 11:38 Новости компаний


Банк «Открытие» успешно завершил пилотный проект с компанией Smart Engines по распознаванию документов в кредитной анкете на сайте банка. Автоматизация упростила клиентам заполнение анкеты и на 25% повысила конверсию выдачи кредитных продуктов.
У клиентов, заполняющих заявку на кредит на сайте банка, ранее уже была возможность не вносить свои паспортные данные вручную, авторизоваться на сайте Госуслуг и загружать информацию оттуда. Однако отсутствие у части клиентов учетной записи на Госуслугах либо необходимость помнить логин и пароль от нее заставляли вручную вводить паспортные данные, способствовали появлению ошибок или просто отказу от заполнения анкеты.
Теперь у клиентов появилась возможность загружать в анкету скан паспорта или его фотографию с телефона. А ИИ-технология компании Smart Engines автоматически распознает документ и моментально заполняет все данные за клиента. По клиентам, которые воспользовались функцией распознавания паспорта, конверсия в выдачу кредитных продуктов возросла на 25%.
«Предлагая клиентам несколько вариантов автозаполнения анкеты – с использованием фото документов или через Госуслуги, мы минимизируем их трудозатраты и создаем приятный опыт взаимодействия с банком с первого касания», – отметил Георгий Мазин, руководитель Фабрики Инноваций банка «Открытие».
«Сегодня мир начинает понимать, что для ответственного применения технологий ИИ необходимо следовать всему комплексу ESG-стандартов, включая вопросы информационной безопасности, приватности данных и экологичности. Для нас как для ученых это задача по созданию новой энергоэффективной архитектуры нейронных сетей, так называемый «зеленый ИИ». На выходе мы обеспечиваем нашим пользователям высокое качество автоматического распознавания без сервисов с внешними верификаторами и снижение углеродного следа в процессах машинного обучения и исполнения алгоритмов ИИ», – прокомментировал успешное завершение пилотного проекта кандидат технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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