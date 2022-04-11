В Волгоградской области 11 апреля дорожный рабочий погиб в жутком дорожно-транспортном происшествии. Водитель Volkswagen Transporter на скорости врезался в припаркованный КАМАЗ. В это время за грузовиком находился погибший.

— По предварительным данным, двигаясь в сторону города Котельниково, водитель микроавтобуса превысил скорость и совершил наезд на КАМАЗ, принадлежащий специализированной организации по ремонту и обслуживанию дорог, — сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Грузовой автомобиль находился на проезжей части с включенными проблесковыми маячками и установленными дорожными знаками «Дорожные работы», «Объезд».





Находившегося за КАМАЗом 56-летнего мужчину раздавило между двух автомобилей. Водитель микроавтобуса был доставлен в больницу с травмами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области