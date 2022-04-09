В волгоградском парке прошел день фамильных посадок





Сегодня в ЦПКиО было особенно многолюдно – в парке прошел день посадок фамильных деревьев. Как сообщает ИА «Высота 102», зеленое хозяйство парка пополнилось 70 крупномерами.







Фамильные деревья высадили студенты, школьники, работники учреждений и организаций Волгограда, а также семьи с детьми.







Провести теплый весенний день на свежем воздухе выразили желание и горожане, которые предпочитают активный образ жизни. В парке прошли и интересные спортивные состязания.