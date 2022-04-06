Общество

Три четверти автовладельцев в Волгограде готовы приобрести подержанную машину с рук

Общество 06.04.2022 12:08
06.04.2022 12:08


РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса (можно было давать более одного варианта ответа) узнали, где волгоградские автовладельцы предпочитают покупать подержанные автомобили. Большая часть опрошенных (77%) готовы приобрести авто с пробегом с рук, напрямую у частного лица.
Второй по популярности способ приобретения подержанных машин - в салонах автодилеров, его выбрали 59% респондентов. Еще 47% автовладельцев рассматривают покупку на площадке сайтов-классифайдов по автотематике. 12% выбирают импорт автомобиля из-за рубежа – в Волгограде респонденты отмечали этот способ чаще, чем в других городах. По 6% опрошенных выступили за такие варианты, как аукционы и маркетплейсы.
Мужчины чаще готовы приобретать автомобиль с рук, чем женщины - 79% и 74% опрошенных соответственно. При этом 62% женщин выбрали покупку подержанных машин на онлайн-классифайдах по сравнению с 53% мужчин. Кроме того, подобные сайты более востребованы среди молодых людей 18-30 лет (65% респондентов). А покупка авто с пробегом напрямую у частных продавцов ближе всего водителям возрастной категории 46-55 лет (84%).
«Популярность привычного для россиян способа покупки подержанного автомобиля с рук понятна. Однако с каждым годом рынок становится все более цивилизованным: с одной стороны, увеличивается доля дилеров на рынке реализации машин с пробегом, с другой -  растет уровень сервиса и безопасности сделки при онлайн-подборе, в том числе через автомобильные маркетплейсы и классифайды», – отметили в пресс-службе РГС Банка.
* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – апрель 2022 года.

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