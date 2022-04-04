К сайтам судов Волгоградский области запретили доступ

Сегодня, 4 апреля, сайты судов Волгоградской области и других регионов России с доменным именем sudrf.ru перестали открываться. При этом, к примеру, официальный ресурс Тверского райсуда Москвы mos-gorsud.ru функционирует.

— Доступ к сайтам судов Волгоградской области временно ограничен. Технические проблемы фиксируются и на официальных ресурсах судебных инстанций других регионов РФ, — прокомментировала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — У сайтов единая платформа. Сроки восстановления не называются.

При переходе на сайты судебной системы появляется ошибка 403 — доступ запрещен. Ранее DDoS-атаке подвергся сайт волгоградского аэропорта.