Сайт волгоградского аэропорта подвергся DDoS-атаке

Общество 03.03.2022 19:37
0
03.03.2022 19:37
Сайт волгоградского аэропорта временно не работает. В пресс-службе волгоградского аэропорта корреспонденту ИА "Высота 102" затруднились пояснить, по какой причине произошел сбой. При этом здесь отметили, что пассажиры могут узнать всю информацию о рейсах по телефону горячей линии 26-10-87. «Мы увеличили количество операторов на линии, так что проблем с дозвоном не будет», - заверили здесь.Между тем, сегодня произошел сбой в работе сайтов других аэропортов юга России – Сочи, Анапы и Краснодара, причем два последних временно не функционируют. В сообщении представителей аэропорта Сочи указывалось, что сайты подверглись мощной DDoS-атаке.
Реклама
«Бэтмэн» не прилетел: волгоградские кинотеатры меняют расписание03.03.2022 19:07
Общество 03.03.2022 19:07
Под Волгоградом прокуратура вернула муниципалитету проданную за копейки землю03.03.2022 18:07
Общество 03.03.2022 18:07
В волгоградском ЦПКиО к лету появится детский бассейн03.03.2022 17:39
Общество 03.03.2022 17:39
36-летняя волгоградка с инфекцией умерла от ковида03.03.2022 15:29
Общество 03.03.2022 15:29
Волгоградский обладмин остался без новых седанов03.03.2022 15:00
Общество 03.03.2022 15:00
«Волна» идёт в глубинку: автобусы в Волгоградской области переводят на безнал03.03.2022 13:48
Общество 03.03.2022 13:48
Международную компанию оштрафовали в Волгограде за повышение цен на доставку груза03.03.2022 13:42
Общество 03.03.2022 13:42
Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещание03.03.2022 12:23
Общество 03.03.2022 12:23
В Волгограде кипяток из всех кранов течет четвертую неделю в девятиэтажке03.03.2022 12:05
Общество 03.03.2022 12:05
«Буквально вчера договорились»: в Волгограде построят еще одну школу – в поселке ГЭС03.03.2022 11:52
Общество 03.03.2022 11:52
«Поднимают цены под шумок»: волгоградцы просят УФАС остановить безумное подорожание товаров03.03.2022 11:36
Общество 03.03.2022 11:36
Митрополит Феодор призвал волгоградскую паству молиться о мире03.03.2022 11:00
Общество 03.03.2022 11:00
В Facebook и Instagram начались сбои в работе на русском языке03.03.2022 09:24
Общество 03.03.2022 09:24
В Волгограде массово отключат свет 3 марта03.03.2022 08:07
Общество 03.03.2022 08:07
Памятник Ленину в центре Волгограда готовят к долгожданному ремонту02.03.2022 22:11
Общество 02.03.2022 22:11
Реклама