Общество

Сайт волгоградского аэропорта подвергся DDoS-атаке

Общество 03.03.2022 19:37
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03.03.2022 19:37


Сайт волгоградского аэропорта временно не работает. В пресс-службе волгоградского аэропорта корреспонденту ИА "Высота 102" затруднились пояснить, по какой причине произошел сбой. При этом здесь отметили, что пассажиры могут узнать всю информацию о рейсах по телефону горячей линии 26-10-87. «Мы увеличили количество операторов на линии, так что проблем с дозвоном не будет», - заверили здесь.
Между тем, сегодня произошел сбой в работе сайтов других аэропортов юга России – Сочи, Анапы и Краснодара, причем два последних временно не функционируют. В сообщении представителей аэропорта Сочи указывалось, что сайты подверглись мощной DDoS-атаке.


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