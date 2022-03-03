Сайт волгоградского аэропорта подвергся DDoS-атаке





Сайт волгоградского аэропорта временно не работает. В пресс-службе волгоградского аэропорта корреспонденту ИА "Высота 102" затруднились пояснить, по какой причине произошел сбой. При этом здесь отметили, что пассажиры могут узнать всю информацию о рейсах по телефону горячей линии 26-10-87. «Мы увеличили количество операторов на линии, так что проблем с дозвоном не будет», - заверили здесь.

Между тем, сегодня произошел сбой в работе сайтов других аэропортов юга России – Сочи, Анапы и Краснодара, причем два последних временно не функционируют. В сообщении представителей аэропорта Сочи указывалось, что сайты подверглись мощной DDoS-атаке.