В Волгоградской области мстительная дама порезала колеса на машине соседки





Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Камышинского района по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, преступление было совершено еще 21 февраля. Тогда в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» обратилась 35-летняя местная жительница с сообщением о повреждении колес на ее автомобиле марки ŠKODA.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили. Оказалось, что шины ей испортила 42-летняя соседка. Под покровом ночи она при помощи ножа порезала все четыре колеса автомашины. Женщина пояснила полицейским, что совершила преступление на почве личной неприязни к потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.



