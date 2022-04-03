В Волгоградской области мстительная дама порезала колеса на машине соседки

Расследования 03.04.2022 09:57
03.04.2022 09:57
Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Камышинского района по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, преступление было совершено еще 21 февраля. Тогда в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» обратилась 35-летняя местная жительница с сообщением о повреждении колес на ее автомобиле марки ŠKODA.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили. Оказалось, что шины ей испортила 42-летняя соседка. Под покровом ночи она при помощи ножа порезала все четыре колеса автомашины. Женщина пояснила полицейским, что совершила преступление на почве личной неприязни к потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Реклама
Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видео01.04.2022 13:23
Расследования 01.04.2022 13:23
На все 4 минуты: в Волгограде раскрыли дерзкое ограбление элитного салона «Клеопатра»01.04.2022 12:12
Расследования 01.04.2022 12:12
Изрезанный ножом таксист под Волгоградом смог сбежать от убийцы и попросить о помощи01.04.2022 11:13
Расследования 01.04.2022 11:13
«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплице01.04.2022 11:01
Расследования 01.04.2022 11:01
Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской области01.04.2022 10:20
Расследования 01.04.2022 10:20
Двоим волгоградцам за разбой в магазине грозит до 10 лет колонии01.04.2022 09:23
Расследования 01.04.2022 09:23
Пенсионерка из Волжского убила приятельницу ударом ножа в шею31.03.2022 16:14
Расследования 31.03.2022 16:14
Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из Волгограда31.03.2022 15:57
Расследования 31.03.2022 15:57
Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в Волжском31.03.2022 15:03
Расследования 31.03.2022 15:03
Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из Украины31.03.2022 14:52
Расследования 31.03.2022 14:52
У двоих жителей Волгограда изъяли поддельные сигареты на 19 млн рублей31.03.2022 09:36
Расследования 31.03.2022 09:36
«Нелюдимый» сотрудник МУП «Метроэлектротранс» не смог через суд восстановиться на работе30.03.2022 19:14
Расследования 30.03.2022 19:14
В Волгоградской области осудят ОПГ браконьеров за незаконный вылов рыбы30.03.2022 18:48
Расследования 30.03.2022 18:48
Гражданин Турции получил за звонок с телефона волгоградца 3 года строгача30.03.2022 17:58
Расследования 30.03.2022 17:58
Дело о кровавом ДТП у сломанного КамАЗа дошло до волгоградского суда30.03.2022 17:33
Расследования 30.03.2022 17:33
Реклама