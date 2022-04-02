Экономика

В промышленность Волгоградской области за год вложили 65,5 млрд рублей

Экономика 02.04.2022 11:28
02.04.2022 11:28


Объем инвестиций, освоенных крупными и средними промышленными предприятиями Волгоградской области в 2021 году, составил 65,5 млрд рублей. Это на полмиллиарда рублей больше, чем в 2020 году. Наибольший объем средств - 41 млрд рублей - бизнес вложил в развитие обрабатывающей промышленности, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

В обеспечение электрической энергией, газом и паром в 2021 году инвестировали 11,4 млрд рублей. На развитие добычи полезных ископаемых компании потратили более 5 млрд рублей. В водоснабжение и водоотведение организации инвестировали 7,8 млрд рублей.

В 2022 году планируемый объем вложений составит свыше 51 млрд рублей, их используют для реализации 22 инвестиционных проектов – создание новых производств и обновление действующих. В частности, строится вторая ветроэлектростанция в Котовском районе, продолжается модернизация на Волжском трубном заводе, Волгоградском алюминиевом заводе, «Каустике», «Лукойл-Волгограднефтепереработке» и других предприятиях.

За последние восемь лет в Волгоградской области построены 26 новых производств, обновлены 80 крупных производственных участков, благодаря чему появилось более 9 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объём инвестиций составил более 255 млрд рублей. В условиях новых экономический реалий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил облпромторгу обеспечить условия для стабильной работы организаций, реализации индустриальных инвестпроектов, импортозамещения и развития промышленного потенциала.

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