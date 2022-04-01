Жители Волгоградской области столкнулись с резким подорожанием строительных и отделочных материалов. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», на отдельные категории всего за месяц цены повысились в среднем на 20%. И это, уверены предприниматели, еще не предел. Ценники на некоторые материалы продавцы меняют едва ли не каждый день.

Резкий рост цен на строительные материалы, а также обои, напольные покрытия и прочие отделочные, подтверждают во всех магазинах, расположенных на территории оптово-строительного рынка на Тулака. По словам продавцов, всего за месяц все ценники выросли в два 2 раза. Больше того, в городе ожидается дефицит на некоторые санкционные бренды.

— Сейчас самое время ехать на базу и закупаться необходимыми для ремонта материалами, если планируете делать ремонт, — советует консультант профильного магазина. — Стремительно дорожают обои, цемент и напольные покрытия. Дальше будет только хуже.





— Мы почти каждый день меняем ценники на напольных покрытиях иностранных производителей, - говорит консультант уже другого магазина Михаил. — Только за этот месяц паркет, ламинат и другие виды напольных покрытий подорожали на 15%. Вот сегодня должны прийти новые ценники. Говорят, что цены взлетят еще на 20%.

По словам Михаила, рост цен — всего лишь одна из проблем, с которыми столкнулись предприниматели. Серьезные затруднения сегодня и в логистике.

— На границах скопились огромные пробки из грузовиков, ожидающих своей очереди перехода через таможню. В связи с этим затраты на логистику выросли в два, а то и в три раза. К тому же этому поспособствовал подорожавший бензин на Западе, — говорит наш собеседник.





С такой же проблемой столкнулись и продавцы обоев. По их словам, к примеру, цены на итальянские обои подскочили в среднем с трех до четырех тысяч рублей за рулон обоев.

— К сожалению, никакого снижения цен даже не ожидается. Наоборот, через неделю нам вероятнее всего придется повысить цены еще на 20%. От российских производителей тоже не стоит ожидать дешевой продукции – с динамикой роста они также повышают цены на обои, — говорит директор магазина обоев Елена Беликова.





Строить в Волгоградской области тоже стало дороже. Но если сравнивать рост цен на строительные и отделочные материалы, то первые, можно сказать, застыли на докризисном уровне.

— Конечно, мешок цемента подорожал на 20 рублей, но это незначительное сезонное повышение цены. Есть и немецкие материалы, но наши ничем не хуже их. Говорить о существенном росте цен нельзя, но кто знает, что будет дальше... — рассуждает продавец-консультант Юрий.

На этой неделе, напомним, в Волгограде был зафиксирован обвал цен на телевизоры, ноутбуки и другие гаджеты.